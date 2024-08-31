Çorum'un Laçin ilçesinde 3 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Çorum'un Laçin ilçesinde 3 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Çorum'un Laçin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Kerim K. idaresindeki 06 BG 755 plakalı otomobil, Mert G'nin kullandığı 60 ACL 448 plakalı otomobil ve kaçan sürücünün kullandığı 37 ACJ 571 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Emine G. ve Gamze A. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaçan sürücünün bulunması için çalışmalar devam ediyor.

31.08.2024 09:46
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Çorum'un Laçin ilçesinde 3 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kerim K. idaresindeki 06 BG 755 plakalı otomobil, Mert G'nin kullandığı 60 ACL 448 plakalı otomobil ve sürücüsü olay yerinden kaçan 37 ACJ 571 plakalı otomobil, Çorum-Laçin kara yolu Kırkdilim mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada 60 ACL 448 plakalı otomobilde bulunan Emine G. ve Gamze A. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçan sürücünün bulunması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

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