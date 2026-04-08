Çorum'da 4 Büyüklüğünde Deprem

Çorum'un Bayat ilçesinde saat 10.20'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Bayat ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 11,01 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.