Çorum'da 7,7 Milyon Lira Bayram Desteği

Çorum Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin 3 bin 869 çocuğu için sosyal destek kartlarına toplam 7 milyon 738 bin lira bayramlık desteği yatırıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, aileler bayramlık alışverişlerini kentte anlaşmalı 18 yerel mağazada yapabilecek.

Destek sayesinde aileler, çocukları için istedikleri ürünleri seçerek bayramlık ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

Açıklamada, destek sayesinde hem çocukların bayram sevincini yaşayacağı, hem de yerel esnafa katkı sağlayacağı ifade edildi.