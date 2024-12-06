Çorum'da Alacak Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çorum'da Alacak Tartışması Kanlı Bitti

Çorum'da alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada Ferdi Y., Ayhan Doğan'ı bıçakla öldürdü.

06.12.2024 01:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da bir kişi, iş yerinde alacak meselesi nedeniyle tartıştığı kişi tarafından bıçakla öldürüldü.

Ferdi Y. (22) ile Ayhan Doğan (57) arasında, Ayhan Doğan'a ait Damat Şükrü 3. Sokak'taki iş yerinde alacak nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Ferdi Y, Ayhan Doğan'ı bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine iş yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Ayhan Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Daha sonra 112'yi arayarak, Eskice köyünde bulunduğunu ve Ayhan Doğan'ı öldürdüğünü söyleyen Ferdi Y, jandarma ekiplerince gözaltına alınarak polis ekiplerine teslim edildi.

Şüpheli, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Ayhan Doğan'ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Ayhan Doğan, Jandarma, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da Alacak Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:37 ABD’den dikkat çeken Suriye açıklaması: Yakından izliyoruz, YPG ile çatışmalara dahil olmayacağız ABD'den dikkat çeken Suriye açıklaması: Yakından izliyoruz, YPG ile çatışmalara dahil olmayacağız
00:55 Okullarda yeni dönem: Serbest kıyafet dönemi sona erdi, üniformalar geri dönüyor Okullarda yeni dönem: Serbest kıyafet dönemi sona erdi, üniformalar geri dönüyor
00:11 Heyet Tahrir Şam kurucusunun Türkiye’deki mal varlıkları donduruldu Heyet Tahrir Şam kurucusunun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu
23:34 Esad’ın planı açık oldu: Hama’dan taktiksel çekildik Esad'ın planı açık oldu: Hama'dan taktiksel çekildik
22:27 ABD’de 7 büyüklüğünde deprem 2 eyalette Tsunami alarmı ABD'de 7 büyüklüğünde deprem! 2 eyalette Tsunami alarmı
10:06 Dev havacılık şirketi binlerce kişiyi işten çıkaracak Dev havacılık şirketi binlerce kişiyi işten çıkaracak
10:01 İrem Derici’nin zor anları Hasan Can Kaya’nın adını duyunca verdiği tepki bomba İrem Derici'nin zor anları! Hasan Can Kaya'nın adını duyunca verdiği tepki bomba
09:55 Cezaevindeki mahkuma uyuşturucu temin eden avukat tutuklandı Cezaevindeki mahkuma uyuşturucu temin eden avukat tutuklandı
09:51 Akaryakıt fiyatlarında indirim bekleniyor Akaryakıt fiyatlarında indirim bekleniyor
09:48 Bolu Dağı Tüneli’nde makas kazası İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı Bolu Dağı Tüneli'nde makas kazası! İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı
09:45 Çeçen liderden Trump’a sert sözler: Bakalım ne kadar adammış Çeçen liderden Trump'a sert sözler: Bakalım ne kadar adammış
09:43 Sözleşmeli personeller 5 kata kadar ücret alabilecek Sözleşmeli personeller 5 kata kadar ücret alabilecek
09:26 Yasemin Kay Allen’dan elbise eleştirilere cevap: İnsan bedeni kutlanmalı Yasemin Kay Allen'dan elbise eleştirilere cevap: İnsan bedeni kutlanmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2024 01:49:33. #1.12#
SON DAKİKA: Çorum'da Alacak Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.