Çorum\'da Ambulans ve Otomobil Çarpıştı: İki Sürücü Yaralı

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ÇORUM'da ambulans ve otomobilin çarpıştığı kazada 2 sürücü yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Ulukavak Mahallesi Akşemseddin Caddesi'nde meydana geldi. Ali G. idaresindeki 42 CBC 57 plakalı otomobil ile İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait Serkan Z.'nin kullandığı 19 ACB 406 plakalı ambulans çarpıştı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 2 sürücüsü, hafif yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, otomobilin sol arka kapısının ambulansın ön kısmına saplandığı görüldü.

Haber-Kamera: Yıldırım Beyazıt ATEŞ-ÇORUM-DHA