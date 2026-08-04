Çorum'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Çorum'da yerleşim yeri yakınında başlayan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bahçelievler Mahallesi Çamlık Caddesi'nde kısa süre önce hasat edilen bir tarlada anız yangını başladı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Çorum Belediyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri, yangını çevredeki, içerisinde Çorum Şehitliği'nin de bulunduğu ağaçlık alan ile yerleşim yerlerine sıçramadan söndürdü.

Yaklaşık 40 dekar alanın zarar gördüğü yangının ardından ekipler bölgede soğutma çalışması yaptı.