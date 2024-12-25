Çorum\'da Apartman Yangını: 2 Kişi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

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ÇORUM'da 4 katlı apartmanın bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenip en üst katta mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bahçelievler Mahallesi İpekli Evler Caddesi'ndeki Üşümüş Apartmanı'nın bodrum katında dün akşam eşyaların tutuşması sonucu yangın çıktı. Dumanlar tüm binaya yayılırken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, son katta mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye aracının merdiveni ile kurtardı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen bu kişilere ambulansta müdahale etti.

Zarara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR-ÇORUM-DHA