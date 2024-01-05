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Çorum'da araç orta refüje çarparak karşı şeride geçti: 2 yaralı - Son Dakika
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Çorum'da araç orta refüje çarparak karşı şeride geçti: 2 yaralı

Çorum'da Ümit A. idaresindeki bir otomobil, İnönü Caddesi Burunçiftlik Kavşağı'nda orta refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçti. Kazada sürücü ve araçta bulunan Ferhat U. yaralandı. Yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çorum\'da araç orta refüje çarparak karşı şeride geçti: 2 yaralı
05.01.2024 - 09:25,
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Çorum'da aracın orta refüje çarparak karşı şeride geçtiği kazada 2 kişi yaralandı.

Ümit A. (33) idaresindeki 05 ACK 379 plakalı otomobil, İnönü Caddesi Burunçiftlik Kavşağı'nda refüje çarptıktan sonra yolun karşısına geçti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Ferhat U. (33) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Çorum'da araç orta refüje çarparak karşı şeride geçti: 2 yaralı - Son Dakika
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