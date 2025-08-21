Çorum'da Av Sezonu 23 Ağustos'ta Başlıyor

Çorum'da av sezonunun 23 Ağustos'ta başlayacağı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, av sezonunun bıldırcın, üveyik, alakarga, küçük karga, ekin kargası, leş kargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal avı ile başlayacağı belirtildi.

Avcıların çarşamba, cumartesi, pazar ve resmi tatillerde av yapabileceği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yaban domuzu ve 1. grup kuşlar ile 3. grup kuşların avı ilave olarak salı günü de yapılabilecektir. Avcıların avlanma hakkını elde edebilmeleri için Avcılık Belgesi almaları ve belirlenen avlanma izin ücretini doğa koruma ve milli parklar müdürlüklerinin döner sermaye işletmesine ait hesaplarına yatırmaları gerekmektedir. Avcılar, Avlak Yönetim Bilgi Sisteminden (AVBİS), Avcı Avlakta Mobil Uygulamasından (AVA) ve 0850 888 06 06 numaralı çağrı merkezinden gerekli izni aldıktan sonra, genel ve devlet avlaklarda avlanabilecektir."