Çorum'da Bıçakla Taşkınlık: C.K. Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çorum'da Bıçakla Taşkınlık: C.K. Gözaltına Alındı

Çorum\'da Bıçakla Taşkınlık: C.K. Gözaltına Alındı
22.05.2026 21:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da Saat Kulesi önünde bıçakla bağıran C.K., polis tarafından etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.

ÇORUM'da Saat Kulesi önünde elinde bıçakla bağırarak taşkınlık C.K., polis ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Gazi Caddesi'ndeki Saat Kulesi önünde meydana geldi. C.K., yağmur altında elinde bıçakla cadde ortasında bağırmaya başladı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şehrin en yoğun araç ve yaya trafiğinin bulunduğu noktada elindeki bıçakla bağırarak taşkınlık çıkaran C.K., polis ekipleri tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Ekiplerin "Derdin nedir, ne istiyorsun?" sorularına rağmen elindeki bıçağı bırakmayan C.K., bağırmaya devam etti. Bu sırada bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, araç trafiği kontrollü şekilde durduruldu. Yaşanan gerginlik sırasında bir trafik polisinin biber gazı ile müdahalede bulunduğu, ardından olay yerine gelen diğer polis ekipleri şüpheliyi yere yatırarak etkisiz hale getirdi. Elindeki bıçak alınan C.K., yol ortasında etkisiz hale getirildikten sonra gözaltına alınarak polis aracına bindirildi.

Şüphelinin polis aracına bindirilmesinin ardından bölgede duran araç trafiği yeniden normale döndü. C.K., ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da Bıçakla Taşkınlık: C.K. Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suudi Arabistan Pro Lig’de şampiyon Al Nassr Suudi Arabistan Pro Lig'de şampiyon Al Nassr
Trump, Polonya’ya 5 bin asker gönderiyor Trump, Polonya'ya 5 bin asker gönderiyor
İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı
4 bakanlık ile bazı kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı 4 bakanlık ile bazı kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı
Özel, CHP Genel Merkezi önünde toplanan kalabalığa seslendi: Hiçbir yere gitmiyorum Özel, CHP Genel Merkezi önünde toplanan kalabalığa seslendi: Hiçbir yere gitmiyorum
Bahçeli’den mutlak butlan açıklaması: Kılıçdaroğlu, Özel ile görüşerek feragat ettiğini belirtmelidir Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması: Kılıçdaroğlu, Özel ile görüşerek feragat ettiğini belirtmelidir

20:43
Canlı anlatım: Finalde ilk gol geldi
Canlı anlatım: Finalde ilk gol geldi
20:08
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü: En uygun zamanda kurultaya gidelim
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü: En uygun zamanda kurultaya gidelim
20:05
Fenerbahçe’ye Becao’dan dev bonservis
Fenerbahçe'ye Becao'dan dev bonservis
20:04
YSK Başkanı, Kılıçdaroğlu için “Genel Başkan“ ifadesini kullandı
YSK Başkanı, Kılıçdaroğlu için "Genel Başkan" ifadesini kullandı
19:36
YSK, CHP’nin “mutlak butlan“ itirazını reddetti
YSK, CHP'nin "mutlak butlan" itirazını reddetti
19:25
Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabına “CHP Genel Başkanı“ unvanını yazdı
Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabına "CHP Genel Başkanı" unvanını yazdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 21:17:46. #7.12#
SON DAKİKA: Çorum'da Bıçakla Taşkınlık: C.K. Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.