Çorum'da bir kişinin babasının tamirhanesine pompalı tüfekle ateş açan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Çorum'da bir kişinin babasının tamirhanesine pompalı tüfekle ateş açan şüpheli yakalandı

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Çorum\'da bir kişinin babasının tamirhanesine pompalı tüfekle ateş açan şüpheli yakalandı
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Çorum'da bir kişi husumetli olduğu şüphelinin silah çekmesi üzerine polise sığındı. Şüpheli, bu kişinin babasına ait tamirhaneye pompalı tüfekle ateş açtı; polis iş yeri önünde çok sayıda boş kovan buldu. İş yeri hasar gördü, şüpheli suç aleti tüfekle yakalanarak gözaltına alındı.

Çorum'da bir oto lastik tamirhanesine pompalı tüfekle ateş açan şüpheli gözaltına alındı.

U.C.S. (19), Ulukavak Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde husumetli olduğu A.C.U. (17) ile karşılaştı.

A.C.U'nun silah çekmesi üzerine bölgeden uzaklaşan U.C.S, polise sığındı.

Bunun üzerine A.C.U, U.C.S'nin babasına ait Köprübaşı Caddesi'ndeki oto lastik tamirhanesine giderek pompalı tüfekle ateş açtı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri iş yeri önünde çok sayıda boş kovan buldu.

Saldırıda iş yerinde hasar meydana gelirken, şüpheli A.C.U. suç aleti tüfekle yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Çorum'da bir kişinin babasının tamirhanesine pompalı tüfekle ateş açan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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