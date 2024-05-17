Çorum'da Boşanma Aşamasındaki Eşi ve Kız Kardeşini Öldüren Kişi İntihar Etti - Son Dakika
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Çorum'da Boşanma Aşamasındaki Eşi ve Kız Kardeşini Öldüren Kişi İntihar Etti

Çorum\'da Boşanma Aşamasındaki Eşi ve Kız Kardeşini Öldüren Kişi İntihar Etti

Çorum'da, boşanma aşamasındaki eşini ve eşinin kız kardeşini tabancayla öldüren Hasan O., intihar etti. Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan O, tabancayla ateş ederek eşi ve baldızını öldürdükten sonra aynı tabancayla başına ateş ederek ağır yaralandı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri müdahalede bulundu ancak Hasan O. kurtarılamadı. Olayı duyan Nazegül O. ve Meryem K'nin yakınlarına ise ambulansta müdahale edildi.

17.05.2024 14:03
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Çorum'da, boşanma aşamasındaki eşini ve eşinin kız kardeşini tabancayla öldüren kişi intihar etti.

Hasan O. (58) ile boşanma aşamasındaki eşi Nazegül O. (55) ve eşinin kız kardeşi Meryem K. (51) arasında, Yavruturna Mahallesi Mürsel 4. Sokak'ta tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan O, tabancayla ateş ederek eşi ve baldızını öldürdükten sonra aynı tabancayla başına ateş ederek ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hasan O, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan olayı duyarak gelen ve rahatsızlanan Nazegül O. ve Meryem K'nin yakınlarına, sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

Kaynak: AA

Çorum, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da Boşanma Aşamasındaki Eşi ve Kız Kardeşini Öldüren Kişi İntihar Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da Boşanma Aşamasındaki Eşi ve Kız Kardeşini Öldüren Kişi İntihar Etti - Son Dakika
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