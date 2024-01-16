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Çorum'da Cami Abdesthanesinde Ölü Bulundu - Son Dakika
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Çorum'da Cami Abdesthanesinde Ölü Bulundu

Çorum'un Ulukavak Mahallesi'nde bulunan Abdi Bey Camisi'nin abdesthanesinde Ahmet Kuşçu'nun hareketsiz bir şekilde yerde yattığını görenler, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yapılan kontrolde Kuşçu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Kuşçu'nun cenazesi, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Çorum\'da Cami Abdesthanesinde Ölü Bulundu
16.01.2024 - 14:09,
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Çorum'da bir kişi, caminin abdesthanesinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi'nde Abdi Bey Camisi'nin abdesthanesinde Ahmet Kuşçu'nun (74) hareketsiz şekilde yerde yattığını görenler, 112 Çağrı Merkezi'ni aradı.

İhbar üzerine camiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Kuşçu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Kuşçu'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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