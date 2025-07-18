Çorum'da ceza infaz kurumunda yapılan mescide şehit Cengiz Yiğit'in adı verildi - Son Dakika
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Çorum'da ceza infaz kurumunda yapılan mescide şehit Cengiz Yiğit'in adı verildi

18.07.2025 16:17
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Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu girişine ziyaretçiler için inşa edilen mescit ve sosyal yaşam alanına, şehit infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in adı verildi.

Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu girişine ziyaretçiler için inşa edilen mescit ve sosyal yaşam alanına, şehit infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in adı verildi.

Ceza infaz kurumuna yakınlarını görmek için gelen ziyaretçilerin ibadetlerini yerine getirebilmesi ve dinlenebilmesi amacıyla hayırseverlerin katkılarıyla yapılan Şehit İnfaz Koruma Memuru Cengiz Yiğit Mescidi ve Sosyal Yaşam Alanı, törenle hizmete açıldı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, törendeki konuşmasında, mescit ve sosyal alanın, devlet ve millet işbirliğiyle yapıldığını söyledi.

Buraya Bursa'da 3 yıl önce terör saldırısında şehit olan Cengiz Yiğit'in adını verdiklerini belirten Bektaş, Vali Ali Çalgan ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile İl Özel İdaresi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası ve İl Müftülüğüne projeye katkılarından dolayı teşekkür etti.

Daha sonra, Vali Çalgan, Belediye Başkanı Aşgın, Başsavcı Bektaş, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Öztürk, İl Jandarma Komutanı Naim Çetinkaya ile İl Emniyet Müdür Vekili Mete Bayrak, mescit ile alanın açılış kurdelesini kesti.

Törenin ardından mescitte cuma namazı kılındı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Çorum'da ceza infaz kurumunda yapılan mescide şehit Cengiz Yiğit'in adı verildi - Son Dakika
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