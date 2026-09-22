Çorum'da çıkan ağıl yangınında 100'e yakın koyun telef oldu, 20 koyun kesime gönderildi - Son Dakika
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Çorum'da çıkan ağıl yangınında 100'e yakın koyun telef oldu, 20 koyun kesime gönderildi

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Çorum\'da çıkan ağıl yangınında 100\'e yakın koyun telef oldu, 20 koyun kesime gönderildi
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Çorum'da Bahçelievler Mahallesi Melikgazi Bağları mevkisindeki ağılda çıkan yangın, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında yaklaşık 100 koyun telef oldu; yaralı kurtarılan 20 koyun kesime gönderildi.

Çorum'da bir ağılda çıkan yangında, yaklaşık 100 küçükbaş hayvan telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Melikgazi Bağları mevkisinde Arif Ş'ye ait ağılda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden Arif Ş, kendi imkanlarıyla yangını söndürümeyince 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talep etti.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ağıldaki yaklaşık 100 koyun telef oldu, yaralı kurtarılan 20 koyun ise kesime gönderildi.

Kaynak: AA
Bahçelievler MahallesiHayvan HaklarıİtfaiyeGüncelÇorumSon Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da çıkan ağıl yangınında 100'e yakın koyun telef oldu, 20 koyun kesime gönderildi - Son Dakika
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