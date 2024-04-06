Çorum'da çıkan yangında yaklaşık 55 koyun telef oldu.
Şahinkaya köyünde A.Y'ye ait evde elektrik panosundan kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.
İhbar üzerine köye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Samanlık ve ahıra sıçrayan alevler, Çorum ve İskilip belediyelerine bağlı itfaiye ekiplerince yaklaşık 4 saatte söndürüldü.
Olayda yaklaşık 55 koyun telef oldu, 100 civarında saman balyası yandı.
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir grup arkadaş, şehir turu sırasında yaşanan tartışma sonucu bir kişi bıçakla ağır yaralandı. Olayın ardından saldırgan kaçarken, jandarma ekipleri kısa sürede şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Afyonkarahisar'da düzenlenen Kadir Gecesi programında cemaat, semaya ellerini açarak şükür ve af dileklerinde bulundu. Şuhut İlçe Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen özel program, Ulu Cami'de yapıldı ve Şuhut halkının yoğun katılımıyla gerçekleşti. Program, Kuran-ı Kerim tilaveti, mevlid-i şerif, salavatlar, tekbirler ve kasidelerle devam etti. İlçe Müftüsü Fatih Aytekin'in sohbet ve dua yapmasının ardından program sona erdi.
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