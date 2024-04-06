Çorum'da çıkan yangında yaklaşık 55 koyun telef oldu - Son Dakika
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Çorum'da çıkan yangında yaklaşık 55 koyun telef oldu

Çorum\'da çıkan yangında yaklaşık 55 koyun telef oldu

Çorum'un Şahinkaya köyünde A.Y'ye ait evde çıkan yangında yaklaşık 55 koyun telef oldu. İhbar üzerine köye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, samanlık ve ahıra sıçradı ancak Çorum ve İskilip belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 4 saatte söndürüldü. Olayda ayrıca 100 civarında saman balyası da yandı.

06.04.2024 02:53  Güncelleme: 02:55
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Çorum'da çıkan yangında yaklaşık 55 koyun telef oldu.

Şahinkaya köyünde A.Y'ye ait evde elektrik panosundan kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.

İhbar üzerine köye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Samanlık ve ahıra sıçrayan alevler, Çorum ve İskilip belediyelerine bağlı itfaiye ekiplerince yaklaşık 4 saatte söndürüldü.

Olayda yaklaşık 55 koyun telef oldu, 100 civarında saman balyası yandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorum'da çıkan yangında yaklaşık 55 koyun telef oldu - Son Dakika

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