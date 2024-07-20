Çorum'da çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika
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Çorum'da çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü

Çorum'da evlerin arasındaki boş arsada çıkan yangın ile elektrik panosundan çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Bayat ilçesinde ise traktörden düşen bir kişi yaralandı. Ayrıca, Çorum'da tanımadığı birinin saldırısına uğrayan bir kişi de yaralandı.

20.07.2024 20:55
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Çorum'da evlerin arasındaki boş arsada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar 18. Sokak'taki boş arsada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çorum Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını eve sıçramadan söndürdü.

-Traktörden düşen kişi yaralandı

Bayat ilçesinde traktörden düşen kişi yaralandı.

Güldane O. (50), ilçe merkezinde seyir halindeki traktörün römorkundan düşerek yaralandı.

Sağlık ekiplerince Bayat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kişi, ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

-Elektrik panosundan çıkan yangın söndürüldü

Çorum'da bir ikamette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sarılık köyünde F.C.'ye ait iki katlı evde elektrik panosundan kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.

İhbar üzerine köye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorum Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle evde maddi hasar oluştu.

-Tanımadığı birinin saldırısına uğrayan kişi yaralandı

Çorum'da bir kişi engelli vatandaşın başına taşla vurarak yaraladı. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Duyma ve konuşma engelli Sait Y. (69), Gülabibey Mahallesi Bakırcılar Sanayi Sitesinde yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişinin kafasına taşla vurması sonucu yaralandı.

Yere düşerek yaralanan Sait Y, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerince kimliği belirlenen saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorum'da çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika

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