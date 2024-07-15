Çorum'da cipin dere yatağına devrildiği kazada hayatını kaybeden kadın - Son Dakika
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Çorum'da cipin dere yatağına devrildiği kazada hayatını kaybeden kadın

Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen kazada oğlu ölen ve kendisi de yaralanan Kamile Babaieva, hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer bir kişinin tedavisi ise devam ediyor.

15.07.2024 09:47
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Çorum'un Alaca ilçesinde cipin dere yatağına devrildiği kazada oğlu ölen, kendisi de yaralanan kadın, hastanede hayatını kaybetti.

Çorum- Yozgat kara yolunda oğlu uzman çavuş Murat Demirci'nin (24) yaşamını yitirdiği kazada ağır yaralanan Kamile Babaieva (48), tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Aynı kazada yaralanan Tülay Basım'ın tedavisi ise sürüyor.

Alaca ilçesinde 12 Temmuz'da Murat Demirci idaresindeki 16 AFN 657 plakalı cip Çorum-Yozgat kara yolu Elicek mevkisinde dere yatağına devrilmişti. Kazada sürücü yaşamını yitirmiş, araçta bulunan ve yaralanan annesi Kamile Babaieva ile Basım hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorum'da cipin dere yatağına devrildiği kazada hayatını kaybeden kadın - Son Dakika

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