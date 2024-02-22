Çorum'da Demir Çubuğa Temas Eden Kişi Akıma Kapıldı - Son Dakika
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Çorum'da Demir Çubuğa Temas Eden Kişi Akıma Kapıldı

Çorum\'da Demir Çubuğa Temas Eden Kişi Akıma Kapıldı

Çorum'un Kargı ilçesinde bir binada cam balkon montajı yapan Emirhan T.K., elindeki demir çubuğun yüksek gerilim kablolarına temas etmesi sonucu akıma kapıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Kargı Devlet Hastanesine kaldırılan Emirhan T.K., daha sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Durumu ciddi olan Emirhan T.K'nin hayati tehlikesi bulunmaktadır.

22.02.2024 14:31  Güncelleme: 14:32
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Çorum'da elindeki demir çubuğun elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Emirhan T.K. (19), Kargı ilçesinde bir binada cam balkon montajı yaptığı sırada elindeki demir çubuğun yüksek gerilim kablolarına temas etmesi sonucu akıma kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Kargı Devlet Hastanesine kaldırılan Emirhan T.K, burada yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Emirhan T.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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