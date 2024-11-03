Çorum'da Doğal Gaz Patlaması: 1 ölü, 33 yaralı

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Çorum'da beş katlı binada meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

Osmancık Caddesi'ndeki binada doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

Patlama nedeniyle binada ağır hasar oluştu, çok sayıda ev, iş yeri ve araç zarar gördü.

Ayrıca çevredeki binalar tahliye edildi, bazı vatandaşlar evlerinden itfaiye merdiveni aracılığıyla çıkarıldı. Cadde trafiğe kapatıldı, bölgeye güvenlik şeridi çekildi.

Vali Ali Çalgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 katlı binanın üçüncü katında ilk belirlemelere göre, doğal gaz patlaması meydana geldiğini söyledi.

Çalgan, "Olayda bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Çok sayıda vatandaşımız da yaralandı. Yaralılar bölgedeki sağlık kuruluşlarına nakledildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor." dedi.

Bu arada patlama anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine de ulaşıldı.

Patlamada ölen kişinin ise Osman Keyinci (65) olduğu öğrenildi.

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, yaptığı yazılı açıklamada, Hilal Apartmanı'nda meydana gelen patlamanın ilk belirlemelere göre doğal gazdan kaynaklandığının değerlendirildiğini kaydetti.

Bektaş, açıklamasında, "Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma başlatılmış olup olay tüm yönleriyle incelenmekte, sorumluluğu olan kişi ve kişiler hakkında adli yönden gereğinin en kısa sürede yapılacağı hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verdi.

Vali Çalgan, beraberindekilerle olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Çalgan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, patlamanın ardından itfaiye, AFAD, sağlık ve emniyet birimlerinin olay yerine sevk edildiğini söyledi.

Önce yaralıların kurtarıldığını, ardından çevrenin emniyete alındığını ifade eden Çalgan, "Olay yeri inceleme halen görevini yapmak için hazır beklemekte. İçeride bina statiği, güvenliği açısından girilmesinde bir sakınca olup olmadığı noktasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teknik uzmanlarınca şu anda halen bir çalışma yürütülmekte. Bu çalışmanın nizamında olay yeri inceleme de girmek suretiyle ilk belirlemelere göre, doğal gaz sebepli olduğunu değerlendirdiğimiz bu patlamanın her yönüyle incelenmesi sağlamış olacaktır." dedi.

Yaralıların tedavilerinin sürdüğünü belirten Vali Çalgan, şöyle devam etti:

"Olaydan 34 hemşehrimiz etkilenmiş, 1'i ne yazık ki hayatını kaybetmiş, geriye kalanlar ayakta ya da hastanede basit tedavilerle tedavi edilmek suretiyle taburcu edilmiştir. Halen 11 vatandaşımız şehir hastanesinde ve özel bir hastanede. Onların da durumlarının iyi olduğunu öğrendik. Gün içinde inşallah taburcu edilecekler. Boşaltılan evlerdeki vatandaşlarımızı şehrimizdeki Valilik, Belediyemiz misafirhanelerinde misafir edeceğiz. En kısa sürede hasar tespit çalışmalarına başlayıp kimsenin mağdur olmaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu vesileyle hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletip, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum."

Vali Ali Çalgan, daha sonra beraberindekilerle hastanelerde tedavi gören yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çorum Belediye Başkanı Aşgın'ın açıklaması

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da, yaptığı yazılı açıklamada, saat 14.25'te meydana gelen patlamanın ardından itfaiye ekiplerinin 14.30'da olay yerine ulaştığını ve çalışmalara başladığını aktardı.

Patlamanın ilk belirlemelere göre doğal gazdan meydana geldiğini bildiren Aşgın, "Yaralılarımız itfaiye ekiplerimizin de kısa sürede müdahalesi ile mahsur kaldıkları yerlerden kurtarılarak hastanelere kaldırıldılar. Şu anda ağır yaralı hemşerimiz yok. Üç hemşehrimizin tedavileri hastanelerde devam ediyor. İnşallah onlar da kısa süre içerisinde hastanelerden taburcu edileceklerdir." ifadelerini kullandı.

Patlamanın şiddetinin oldukça büyük olduğunu ve birçok evin zarar gördüğünü vurgulayan Aşgın, şunları kaydetti:

"Olay yerinde yaptığımız incelemede birçok hane bu patlamadan hasar görmüş durumda. Evleri kullanılamayacak hale gelen hemşehrilerimizi ihtiyaç durumunda belediyemiz misafirhanesinde konuk edeceğiz. Patlamada evlerin yanı sıra birçok iş yeri de zarar gördü. Zararın tespiti için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile AFAD ekipleri hemen çalışmalarına başladılar. Hayatın normale dönmesi için kamu kurumlarımız ve Belediyemiz el birliğiyle ne gerekiyorsa yapacağız.Yaralarımızı birlikte saracağız."

-Görgü tanıkları patlama anını anlattı

Patlama anında bölgede bulunan vatandaşlar, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Bina sakinlerinden Rafet Kazak, evinin oturma odasında televizyon izlerken eşinin kendisine, alt kattan bir ses geldiğini söylediğini belirterek, "Eşim alt kata inip zile basıyor ama kapı açılmıyor. Ses geldiği için doğal gaz vanasını kapatmaya çalışıyor ama gücü yetmiyor. Daha sonra ev sahibinin kızını arayıp, 'Babanız burada, içeriden bir ses geliyor' diyor ancak kimse gelmiyor. 45 dakika ya da 1 saat sonra bu patlama oluyor. Patlama olunca ben çocuklara koştum. Her taraf duman, kimseyi görme şansım yok. Eşimin üstüne duvar uçtu, hanımı kurtardım. Küçük zedelenmeler vardı. İtfaiye ile balkondan aşağı indirildiler." dedi.

Cadde esnafından Kerameti Yıldız da büyük bir felaket yaşadıklarını belirterek, "Canımızı kurtardığımıza şükrediyoruz." ifadelerini kullandı.

Esnaf Ercüment Bayraktar ise dükkanda çalıştığı sırada şiddetli bir patlama olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bir anda yer yerinden oynadı. Dükkanlar başımıza yıkıldı. Ne olduğunu anlamadık. Binadan kopan molozlar dükkanıma girdi. Dükkanda çoğumuz birer ikişer dakika bayıldık basınçtan. Dükkanda 4-5 kişi yaralandı. Dükkanım da çok kötü halde. Bittik, mahvolduk."

Öte yandan mahallede, Çorum Belediyesi ekiplerinin enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.