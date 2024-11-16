Çorum\'da Doğalgaz Patlaması Sonucu Yıkım Başladı

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1)ÇORUM'DA DOĞALGAZ PATLAMASINDA KULLANILAMAZ HALE GELEN HİLAL APARTMANI'NIN YIKIMINA BAŞLANDI

ÇORUM'da doğalgaz patlaması sonucu 1 kişinin öldüğü 33 kişinin de yaralandığı 5 katlı 16 daireli binanın yıkımına başlandı. Patlama anına ait yeni görüntüler de ortaya çıktı.

Olay, 3 Kasım'da Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi'ndeki 6 katlı Hilal Apartmanı'nda meydana geldi. Büyük paniğe neden olan patlamayla birlikte apartman ile çevresindeki binalar ve caddede park halindeki araçlarda hasar oluştu. Patlamada 3'üncü katta ikamet eden Osman Keyinci (65) yaşamını yitirirken 33 kişi de yaralandı. 13 gün sonra, patlama nedeniyle kullanılamaz hale gelen ve büyük tehlike oluşturan binanın kontrollü olarak yıkımına başlandı. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı bina ve çevresinde araç ve yayaların geçişi durduruldu.

'YIKIMI GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise yaptığı açıklamada, "Hilal Apartmanı patlamanın ardından ağır hasarlı olarak bildirildi. Kolonlarda çatlaklar olduğu tespit edilmişti. Tabi bu arada binada yaşanan patlamanın her boyutu incelendi ve bu yıkım kararı alındı. En son olarak yetkili kurum binanın yıkılması kararı verdi ve belediye olarak bugün de bu yıkımı gerçekleştiriyoruz" dedi.

Öte yandan, patlama anına ait yeni görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde patlamanın şiddetiyle iş yerlerinin camlarının kırıldığı, caddede yürüyen insanların kaçtığı anlar görüntülendi.