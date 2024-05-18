Çorum'da Doktor ve Sağlık Çalışanlarını Darbeden Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Çorum'da Doktor ve Sağlık Çalışanlarını Darbeden Kişi Tutuklandı

Çorum\'da Doktor ve Sağlık Çalışanlarını Darbeden Kişi Tutuklandı

Çorum'un Dodurga ilçesinde, Mehmetdede Tekke köyünde alkol aldıktan sonra çevreyi rahatsız eden A.K, sağlık ekiplerine direnerek hastaneye götürüldü. Hastanede tedaviyi reddeden A.K, doktor G.K'yi, yardımcı personeli ve güvenlik görevlilerini darbetti. Doktorun bildirim yapması üzerine A.K, jandarma tarafından gözaltına alındı ve tutuklandı.

18.05.2024 11:08
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Çorum'un Dodurga ilçesinde doktor ve sağlık çalışanlarını darbeden kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmetdede Tekke köyünde A.K'nin alkol aldıktan sonra çevreyi rahatsız ettiği ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Burada sağlık ekiplerine direnen A.K, jandarma gözetiminde ambulansla Dodurga Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Hastanede tedaviyi reddeden A.K, doktor G.K'yi, yardımcı personeli ve olaya müdahale etmeye çalışan güvenlik görevlilerini darbetti.

Doktorun "beyaz kod" bildiriminde bulunması üzerine A.K, hastanedeki jandarma ekiplerince gözaltına alınarak polise teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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