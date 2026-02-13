Çorum'da Dolandırıcılık Şebekesine Operasyon - Son Dakika
Çorum'da Dolandırıcılık Şebekesine Operasyon

Çorum\'da Dolandırıcılık Şebekesine Operasyon
13.02.2026 10:49
Çorum'da polis ve savcı taklidi yapan dolandırıcılara hizmet veren 7 kişi gözaltına alındı.

ÇORUM'da, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran şüphelilere GSM hattı temin eden şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Temin edilen yaklaşık 800 farklı hat üzerinden 48 ilde 160 dolandırıcılık olayı gerçekleştirdiği ve 139 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen kapsamlı çalışmada, telefonla aradıkları kişileri, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, banka hesaplarına para yatırmalarını sağlayarak dolandıran şebekeye hat temin eden kişiler tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takipte şüphelilerin, dolandırıcılık olaylarında kullanılmak üzere yaklaşık 800 farklı GSM hattı temin ettiği, bu hatlar üzerinden Türkiye genelinde 48 ilde toplam 160 dolandırıcılık olayının yaşandığı ve yaklaşık 139 milyon TL tutarında haksız kazanç elde edildiği ortaya çıkarıldı.

Elde edilen deliller doğrultusunda Çorum merkezli Diyarbakır ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda dolandırıcılık şebekesine hat temin ettiği belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Çorum'a getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

