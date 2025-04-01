Çorum'da Domates Skandalı: Belediye İnceleme Başlattı - Son Dakika
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Çorum'da Domates Skandalı: Belediye İnceleme Başlattı

Çorum Belediyesi, çöpe dökülen domatesler sonrası pazarcı ve görüntü çeken kişi hakkında inceleme başlattı.

01.04.2025 16:16
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Çorum Belediyesi, tepki olarak kasalarca domatesi çöpe döken pazarcı, ürünlerin gerçek sahibi ve görüntüleri sosyal medyadan paylaşan kişi hakkında inceleme başlattı.

Çorum Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın 26 Mart Çarşamba günü yaptığı denetimde bazı tezgahların ön kısmında taze, arka kısımda ise çürük ürünlerin bulunduğu ve hileli satış yaptığını tespit ettiği pazarcıları uyardığı belirtildi.

Denetimlere tepki gösteren pazarcı Z.R'nin tezgahındaki domatesleri çöpe döktüğü bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"O anları kayıt altına alan Y.I ise 'Dök, dök! Kimse ucuza yemesin' diyerek skandal sözler sarf etti. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran ve halkın tepkisini toplayan görüntüler sonrası Çorum Belediyesi ve Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'ın, sosyal medya hesabından, 'pazarcı Z.R ve görüntüleri çeken Y.I hakkında Çorum Ticaret İl Müdürlüğü inceleme başlattı. Pazarcılara ve malların gerçek sahibi olan hal esnafı H.T. ve S.T'ye ait firmaya toplamda 1,4 milyon liradan 17,2 milyon liraya kadar para cezası işlemi başlatıldı' açıklamasının ardından Çorum Belediyesi tarafından da usulsüz ve izinsiz imha nedeniyle cezai işlem başlatıldı."

Açıklamada, Çorum Belediyesinin ilgili kişi ve firma hakkında usulsüz ve izinsiz imha nedeniyle cezai işlem uygulayacağı, Z.R ve Y.I'nın tahsis belgesinin iptali başvurusunun da encümene sunulduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, bakanlık ve belediyenin konunun gereğini yapmak üzere harekete geçtiğini belirtti.

Soruşturmayı genişlettiklerini vurgulayan Aşgın, "Çorumlunun hakkını koruyacağız. Soruşturmayı genişletiyoruz, gerek pazar ve hal boyutuyla gerekse pazar dışında hileli satışların arkasında duran, tüketiciyi aldatmaya yönelik faaliyet gösteren tüm iş yerlerine yönelik kapsamlı bir çalışma yapılacak. Çorum Belediyesi olarak denetimlerimiz artarak devam edecektir." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorum'da Domates Skandalı: Belediye İnceleme Başlattı - Son Dakika

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