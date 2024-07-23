Çorum'da Eski İş Ortağı Tarafından Silahla Yaralanan Kişi - Son Dakika
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Çorum'da Eski İş Ortağı Tarafından Silahla Yaralanan Kişi

Çorum'da bir kişi, kendisini konuşmak için çağıran eski iş ortağı tarafından silahla yaralandı. İkili bir süre konuştuktan sonra eski iş ortağı, aracındaki tüfekle kişiye ateş ederek yaraladıktan sonra kaçtı. Yaralı, yakınları tarafından sağlık kuruluşuna getirilerek tedavi altına alındı. Olay esnasında zanlının yanında olduğu iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

23.07.2024 09:25
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Çorum'da bir kişi, kendisini konuşmak için çağıran eski iş ortağı tarafından silahla yaralandı.

Murat Ç. (26), konuşmak için kendisini çağıran eski iş ortağı Taner S. (22) ile Gülabibey Mahallesi Kapaklı 17. Sokak'ta buluştu.

İkili bir süre konuştuktan sonra Taner S, aracındaki tüfekle Murat Ç'ye ateş ederek yaraladıktan sonra kaçtı.

Yaralı Murat Ç, yakınları tarafından bölgeye yakın bir sağlık kuruluşuna getirildi.

Murat Ç, buradaki müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek ameliyata alındı.

Yaralının yakınlarınca olay esnasında zanlının yanında olduğu iddia edilen ve hastaneye gelen 2 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

Çorum, Olay, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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