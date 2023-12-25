 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çorum'da evinde düşerek başını çarpan yaşlı kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Çorum'da evinde düşerek başını çarpan yaşlı kişi hayatını kaybetti

Çorum'un Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Dursun (82), evinin mutfağında düşerek başını çarptı. Hastaneye kaldırılan Dursun, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü.

Çorum\'da evinde düşerek başını çarpan yaşlı kişi hayatını kaybetti
25.12.2023 - 21:51,
Abone Ol

Çorum'da evinin mutfağında düşerek başını çarpan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre İbrahim Dursun (82), Bahçelievler Mahallesi Bahar Caddesi'ndeki ikametinin mutfak kısmında düşerek başını çarptı.

Yakınları tarafından hastaneye getirilen yaşlı kişi acil serviste doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Dursun'un cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Bahçelievler Mahallesi, İbrahim Dursun, Çorum, Ölüm, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da evinde düşerek başını çarpan yaşlı kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


22:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye bildiri tepki: Terörü kınayamamak korkaklıktır Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye bildiri tepki: Terörü kınayamamak korkaklıktır
21:35
İran Cumhurbaşkanı Reisi'den İsrail'e tehdit: Siyonistler bu suçun bedelini mutlaka ödeyecek İran Cumhurbaşkanı Reisi'den İsrail'e tehdit: Siyonistler bu suçun bedelini mutlaka ödeyecek
21:17
Bakan Koca, Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan askerlerimizin sağlık durumlarını aktardı Bakan Koca, Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan askerlerimizin sağlık durumlarını aktardı
21:01
Gazeteci Can Ataklı'dan şehit babasına skandal sözler Gazeteci Can Ataklı'dan şehit babasına skandal sözler
20:25
Nijerya'da köylere düzenlenen saldırılarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti Nijerya'da köylere düzenlenen saldırılarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti
19:34
Irak'ın kuzeyindeki saldırıda şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi Irak'ın kuzeyindeki saldırıda şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi
19:13
Rus ordusu harabeye dönen hayalet şehir Maryinka'yı ele geçirdi Rus ordusu harabeye dönen hayalet şehir Maryinka'yı ele geçirdi
18:59
İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanını Suriye'de öldürdü İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanını Suriye'de öldürdü

Son Dakika
22:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye bildiri tepki: Terörü kınayamamak korkaklıktır
21:35 İran Cumhurbaşkanı Reisi'den İsrail'e tehdit: Siyonistler bu suçun bedelini mutlaka ödeyecek
21:17 Bakan Koca, Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan askerlerimizin sağlık durumlarını aktardı
21:01 Gazeteci Can Ataklı'dan şehit babasına skandal sözler
20:25 Nijerya'da köylere düzenlenen saldırılarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti
19:34 Irak'ın kuzeyindeki saldırıda şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi
19:13 Rus ordusu harabeye dönen hayalet şehir Maryinka'yı ele geçirdi
18:59 İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanını Suriye'de öldürdü
18:33 Bakan Yerlikaya: Çukur Çetesi çökertildi, 43 şüpheli gözaltına alındı
18:28 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun hediye ettiği otobüse saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 23:02:04. #1.12#
SON DAKİKA: Çorum'da evinde düşerek başını çarpan yaşlı kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement