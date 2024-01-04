Çorum\'da freni arızalanan TIR refüje çıktı

ÇORUM'da freni arızalandığı öne sürülen, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı TIR, refüje çıktı. Kaza, mobese kameralarına yansıdı.

Kaza, Samsun- Ankara kara yolu Buharaevler Kavşağı'nda meydana geldi. Gürcistan'dan Adana'ya iş makinesi taşıyan Shota Zoidze idaresindeki SS-073-00 plakalı TIR'ın iddiaya göre freni arızalandı. Bu sırada kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmamak için Zoidze'nin manevra yaptığı TIR, refüje çıkıp durdu. Kaza, mobese kameralarına yansıdı.