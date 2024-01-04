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Çorum'da freni arızalanan TIR refüje çıktı - Son Dakika
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Çorum'da freni arızalanan TIR refüje çıktı

Çorum'da freni arızalandığı öne sürülen TIR, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmamak için sürücüsünün manevra yaparak refüje çıktı. Kaza, mobese kameralarına yansıdı.

Çorum\'da freni arızalanan TIR refüje çıktı
04.01.2024 - 16:55,  Güncelleme: 16:56
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ÇORUM'da freni arızalandığı öne sürülen, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı TIR, refüje çıktı. Kaza, mobese kameralarına yansıdı.

Kaza, Samsun- Ankara kara yolu Buharaevler Kavşağı'nda meydana geldi. Gürcistan'dan Adana'ya iş makinesi taşıyan Shota Zoidze idaresindeki SS-073-00 plakalı TIR'ın iddiaya göre freni arızalandı. Bu sırada kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmamak için Zoidze'nin manevra yaptığı TIR, refüje çıkıp durdu. Kaza, mobese kameralarına yansıdı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Çorum'da freni arızalanan TIR refüje çıktı - Son Dakika
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