Çorum\'da gaziler ve ilkokul öğrencileri geleneksel çocuk oyunlarında buluştu

Çorum'da gaziler ve ilkokul öğrencileri geleneksel çocuk oyunlarında buluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum'da İlköğretim Haftası kapsamında düzenlenen "Maarifin Kalbinde Oyun" etkinliğinde ilkokul öğrencileri Veli Paşa Hanı'ndan Kadeş Barış Meydanı'na kortej yürüyüşü yaptı. Meydanda geleneksel çocuk oyunlarının oynandığı etkinliğe, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yürüyüşe katılan gaziler de eşlik etti.
Çorum'da İlköğretim Haftası kapsamında "Maarifin Kalbinde Oyun" etkinliği gerçekleştirildi.
Etkinlik kapsamında ilkokul öğrencileri Veli Paşa Hanı'nda bir araya geldi. Buradan Kadeş Barış Meydanı'na kortej yürüyüşü yapan öğrenciler, meydanda "Maarifin İzinde Çocuk Oyunları" etkinliğine katıldı.
Geleneksel çocuk oyunlarının oynandığı etkinlikte öğrenciler, eğlenceli vakit geçirdi.
19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşe katılan gaziler de Kadeş Barış Meydanı'na geldi. Gaziler, meydandaki çocuklarla bir araya gelerek etkinliğe eşlik etti.
Kaynak: AA
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