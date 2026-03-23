Çorum\'da Gecekonduda Yangın

Çorum'da bir gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kale Mahallesi Milönü 3. Çıkmaz Sokak'ta Ferdi B'ye ait gecekonduda, odun sobasından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan olmazken, evde maddi hasar oluştu.
