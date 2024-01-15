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Çorum'da Göle Sokulan Traktör Çekiciyle Kurtarıldı - Son Dakika
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Çorum'da Göle Sokulan Traktör Çekiciyle Kurtarıldı

Çorum'da traktörünü temizlemek için göle sokan Gazi Eyvaz, daha sonra aracı çıkaramayınca 112'yi aradı. İtfaiye ve AFAD ekiplerinin halat bağladığı traktör, çekiciyle gölden çıkarıldı. Gazi Eyvaz, 19 ACN 409 plakalı çamurlu traktörünü temizlemek için Hatap Barajı Gölü'ne girdi. 50 metre kıyıdan uzaklaşan ve traktörünü temizleyen Eyvaz, tekrar çıkmak isteyince aracını hareket ettiremedi. Eyvaz'ın 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bir dalgıcın yüzerek götürdüğü halatla çekiciye bağlanan traktör, kıyıya çekildi Eyvaz da kurtarıldı.

Çorum\'da Göle Sokulan Traktör Çekiciyle Kurtarıldı
15.01.2024 - 15:48,
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ÇORUM'da traktörünü temizlemek için göle sokan Gazi Eyvaz, daha sonra aracı çıkaramayınca 112'yi aradı. İtfaiye ve AFAD ekiplerinin halat bağladığı traktör, çekiciyle gölden çıkarıldı.

Gazi Eyvaz, 19 ACN 409 plakalı çamurlu traktörünü temizlemek için Hatap Barajı Gölü'ne girdi. 50 metre kıyıdan uzaklaşan ve traktörünü temizleyen Eyvaz, tekrar çıkmak isteyince aracını hareket ettiremedi. Eyvaz'ın 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bir dalgıcın yüzerek götürdüğü halatla çekiciye bağlanan traktör, kıyıya çekildi Eyvaz da kurtarıldı.

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Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Çorum'da Göle Sokulan Traktör Çekiciyle Kurtarıldı - Son Dakika
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