Çorum\'da Halk Eğitimi Merkezi tarafından kermes düzenlendi

Güncel

Çorum'un Ortaköy ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi personeli ve öğrencilerince kimsesiz ve SMA hastası çocuklar için kermes düzenlendi.

Halk Eğitimi Merkezi öğrencileri ve usta öğreticiler tarafından gerçekleştirilen kermeste, yiyecek ile el işi örnekleri ve kıyafetler sergilendi.

Ortaköy Halk Eğitimi Merkezi bahçesinde düzenlenen kermese Kaymakam Burak Dilaver Yampal, Belediye Başkan Vekili İlhami Kunduracı, İlçe Emniyet Amiri Yusuf Karatay ve vatandaşlar katıldı.

Kermesten elde edilen gelir, kimsesiz ve SMA hastası çocuklar yararına bağışlanacak.