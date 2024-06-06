Çorum'da Halk Eğitimi Merkezi tarafından kermes düzenlendi - Son Dakika
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Çorum'da Halk Eğitimi Merkezi tarafından kermes düzenlendi

Çorum\'da Halk Eğitimi Merkezi tarafından kermes düzenlendi

Çorum'un Ortaköy ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi personeli ve öğrencileri tarafından kimsesiz ve SMA hastası çocuklar için kermes düzenlendi. Kermeste yiyecek, el işi örnekleri ve kıyafetler sergilendi. Kaymakam, Belediye Başkan Vekili, İlçe Emniyet Amiri ve vatandaşlar da kermese katıldı. Kermesten elde edilen gelir, kimsesiz ve SMA hastası çocuklara bağışlanacak.

06.06.2024 19:41
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Çorum'un Ortaköy ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi personeli ve öğrencilerince kimsesiz ve SMA hastası çocuklar için kermes düzenlendi.

Halk Eğitimi Merkezi öğrencileri ve usta öğreticiler tarafından gerçekleştirilen kermeste, yiyecek ile el işi örnekleri ve kıyafetler sergilendi.

Ortaköy Halk Eğitimi Merkezi bahçesinde düzenlenen kermese Kaymakam Burak Dilaver Yampal, Belediye Başkan Vekili İlhami Kunduracı, İlçe Emniyet Amiri Yusuf Karatay ve vatandaşlar katıldı.

Kermesten elde edilen gelir, kimsesiz ve SMA hastası çocuklar yararına bağışlanacak.

Kaynak: AA

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