Çorum'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Turhal İlamat ve İnfaz Bürosunca, alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, görevi yaptırmamak için direnme, tefecilik yapmak suçlarından toplam 9 yıl 11 ay 22 gün hapis cezası bulunan M. A. (48), polis ekiplerince Akkent Mahallesi'ndeki evinde yakalandı.
Hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.G. ise polis kontrolleri esnasında Çorum Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Emirliği ekiplerince yakalandı.
İki hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Çorum'da Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 2 Kişi Yakalandı - Son Dakika
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda oyuncular koşu ve kısa pas çalışması yaptı. Ağrısı olan Varesanovic çift kale maçta yer alırken, sakatlıkları devam eden Laine ve Benhur Keser ise çalışmada yer almadı. Rize temsilcisi, hazırlıklarını tamamlayarak maç için İstanbul'a gidecek.
İpekyolu Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlediği seminerde, farklı meslek gruplarında çalışan kadın konuşmacılar tarafından başarı hikayeleri anlatıldı. Lise öğrencilerinin ilgi gösterdiği seminerde, öğrencilere kariyer seçenekleri hakkında bilgi verildi ve gelecek hedeflerine ulaşabilmeleri için çaba göstermeleri gerektiği vurgulandı. Seminer sonunda katılımcılara günün anlam ve önemine ait hediyeler verildi.
Trabzon Üniversitesi'nde düzenlenen panelde, bağımlılıkla mücadele konusunda kurumlararası işbirliği vurgulandı. Panelde, bağımlılıkla mücadelede arz ve talep, danışmanlık ve tedavi, iletişim ve koordinasyonun önemi konuları ele alındı.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Silivri'de yaptığı konuşmada, İstanbul'un son 5 yılının tahribat dönemi olduğunu belirterek, mevcut İBB yönetiminin başardığı eserleri eleştirdi. Kurum, ayrıca İmamoğlu'nun kadınlara yönelik ayrıştırıcı dilini reddettiğini ve CHP zihniyetinin değişmeyeceğini söyledi. Silivri'ye metrobüs ve halk plajları yapacaklarını da açıkladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?