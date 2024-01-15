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Çorum'un Mecitözü ilçesinde hasta ve engellilere evde kimlik kartı değişimi hizmeti - Son Dakika
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Çorum'un Mecitözü ilçesinde hasta ve engellilere evde kimlik kartı değişimi hizmeti

Mecitözü İlçe Nüfus Müdürlüğü ekipleri, hasta ve engelli vatandaşların evlerine giderek kimlik kartı değişim işlemini mobil cihazlar aracılığıyla yapıyor. Hizmet, 2023 yılı sonunda tamamlanmış olup, başvuran herkesin hizmetten yararlandığı belirtiliyor.

Çorum\'un Mecitözü ilçesinde hasta ve engellilere evde kimlik kartı değişimi hizmeti
15.01.2024 - 10:17,  Güncelleme: 10:24
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Çorum'un Mecitözü ilçesinde hasta ve engelli vatandaşların kimlik kartı değişimlerinin evlerinde yapıldığı bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Adreste Nüfus Hizmeti Projesi" kapsamında Mecitözü İlçe Nüfus Müdürlüğü ekipleri, başvuruda bulunan hasta ya da engelli kişilerin evlerine giderek, mobil cihazlar aracılığıyla kimlik kartı değişim işlemini yapıyor.

Mecitözü Kaymakamı Bayram Köse, nüfus müdürlüklerine gidemeyecek kişileri kapsayan hizmetin 2023 yılı sonunda tamamlandığını bildirdi.

Şartları uyan ve başvuran herkesin hizmetten yararlandığını belirten Köse, "Kimlik kartı değişiminde İlçe Nüfus Müdürlüğüne kadar gelemeyen vatandaşlarımızın, telefon, sosyal medya, yakınları ve muhtarlıklar aracılığıyla yaptıkları bildirimlerde İlçe Nüfus Müdürlüğü personelimiz kimlik kartı başvurularını ikametgahlarına kadar gidip almışlardır. Şu an itibarı ile İlçe Nüfus Müdürlüğümüze kadar gelemeyip başvurusunu yapan ve kimlik kartı alamayan vatandaşımız kalmamıştır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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