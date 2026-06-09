Çorum'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi - Son Dakika
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Çorum'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi

09.06.2026 15:45
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Çorum'da düzenlenen sergide, kursiyerlerin el emeği ürünleri ve gösteriler sergilendi.

Çorum Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi düzenlendi.

Kadeş Barış Meydanı'nda gerçekleştirilen programda Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde hazırlanan ürünlerin yer aldığı stantlar açıldı. Etkinlikte, kursiyerler tarafından hazırlanan el emeği ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Program kapsamında anaokulu öğrencileri gösteri sundu, yöresel halk oyunları ekipleri sahne aldı ve müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Çorum Valisi Ali Çalgan, programda yaptığı konuşmada, halk eğitim merkezlerinin hayatın her alanına yönelik kurslar düzenlediğini belirtti.

Müzikten el sanatlarına, mutfak eğitimlerinden üniversite ve lise hazırlık kurslarına kadar birçok alanda eğitim verildiğini belirten Çalgan, "Halk Eğitim Merkezi bu kursları açmış ve epey de rağbet görmüş. Bu başarılı çalışmaların bundan sonra da bu faaliyetlere devam edecek olanlara ön ayak olacağını düşünüyorum." dedi.

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, günümüzde bilgi ve becerinin öneminin arttığını ifade ederek, "Çorum Belediyesi olarak 8 tane kadın kültür merkezimizde Halk Eğitim Şube Müdürlüğümüz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün de kıymetli katkılarıyla şehrimize birçok farklı kursla hizmet vermekteyiz. Bu becerilerin şehrimiz için devamında da ülkemiz için kıymetli katkılara vesile olacağına gerçekten inanmaktayız." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ise il merkezi ve 13 ilçede faaliyet gösteren toplam 14 halk eğitim merkezinin vatandaşlara önemli öğrenme fırsatları sunduğunu belirtti.

Halk eğitimi merkezlerinin her yaştan vatandaşa açık olduğunu dile getiren Çağlar, "Kendini geliştirmek, yeni bir meslek edinmek, yeteneklerini keşfetmek ya da sosyal hayata daha aktif katılmak isteyen her vatandaşımız için halk eğitim merkezlerimiz daima açık bir kapıdır." ifadelerini kullandı.

Çorum Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sadık Efe de yıl içinde başvuru yapan yaklaşık bin usta öğreticiyle kentin her noktasına ulaşmaya çalıştıklarını söyleyerek, "Bu eğitim öğretim yılında 1 Eylül ve haziran dönemi içinde toplam 952 kurstan 15 bin 895 vatandaşımız yararlanmıştır." dedi.

Programa, Çorum Valisi Ali Çalgan, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, kurum müdürleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Programda protokol üyeleri stantları gezerek bilgi aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorum'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi - Son Dakika

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