Çorum'da Hayvan Taşımacılığına Denetim

Çorum'da Kurban Bayramı öncesinde hayvan taşımacılığındaki hareketlilik nedeniyle yol kontrollerinin sürdüğü bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın talimatıyla vatandaşların sağlıklı ve güvenli kurbanlıklara ulaşabilmesi için denetimlerin artırıldığı belirtildi.

İl müdürlüğü teknik ekipleri ile kolluk kuvvetlerinin iş birliğinde gerçekleştirilen hayvan sevkiyatı yol kontrollerinin titizlikle sürdürüldüğü aktarılan açıklamada, denetimlerin günün ilk ışıklarıyla başlayıp gece geç saatlere kadar devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada, kontroller kapsamında hayvanların küpe ve pasaport bilgilerinin, veteriner sağlık raporlarının, nakil belgelerinin, hayvan refahı ile taşıma şartlarının detaylı şekilde incelendiği kaydedildi.

Denetimlerle kayıt dışı hayvan hareketlerinin önlenmesi, bulaşıcı hayvan hastalıklarına karşı gerekli tedbirlerin alınması ve vatandaşların güvenilir kurbanlıklara ulaşmasının hedeflendiği aktarılan açıklamada, kontrollerin bayram süresince devam edeceği bildirildi.