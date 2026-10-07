Çorum'da Hitit Üniversitesi'nde Filistin Sözlüğü sergisi ve konferansı yapıldı - Son Dakika
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Çorum'da Hitit Üniversitesi'nde Filistin Sözlüğü sergisi ve konferansı yapıldı

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Çorum'da Hitit Üniversitesi'nde Filistin Sözlüğü kapsamında sergi açıldı ve konferans düzenlendi. Prof. Dr. Metin Uçar, Filistin'e ilişkin kavramların yapı bozumuna uğratılması gerektiğini dile getirdi; sözlük Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek'e takdim edildi.

Çorum'da, Filistin'de yaşanan soykırımı hatırlatmak, Filistin meselesini gündemde tutmak ve farklı şehirlerden ortak akademik bir ses yükseltmek amacıyla "Yedi Bölge Tek Ses: Filistin Sözlüğü" programı gerçekleştirildi.

Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünce İlahiyat Fakültesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda düzenlenen program kapsamında "Filistin Sözlüğü" sergisi açıldı.

Programda İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Macid Yılmaz'ın moderatörlüğünde konferans da düzenlendi.

"Filistin Sözlüğü"nün editörlerinden Prof. Dr. Metin Uçar, konferansta yaptığı "Filistin Sözlüğü: Siyonist işgalin dilsel araçlarını anlamak ve epistemik mücadele" konulu sunumunda, Filistin'de yaşananları anlamanın önünde algı ile olgu arasındaki farktan kaynaklanan engeller bulunduğunu söyledi.

İsrail'in soykırım yaptığı Filistin halkını kontrol etmek için ördüğü duvarın "güvenlik duvarı", Filistin halkının evlerini yıkıp yerine kendisine ev yapan İsraillilerin "yerleşimci" olarak ifade edildiğini anlatan Uçar, "Filistin Sözlüğü üzerine çalışırken aslında bu gerçeklikten hareket ettik. 'Yaşananla kavramların örtüşmediğini, dolayısıyla bu kavramların yapı bozumuna uğratılması, gerekirse yeni kavramların ortaya çıkarılması ya da mevcut kavramların doğru biçimde kullanılması gerekir' varsayımından hareket ettik ve çalışmamızı bunun üzerine yoğunlaştırdık. Ne dedik? Dışarıdan gelen insanlara 'gaspçı' ya da 'istilacı' dedik. Yerleşimci değil bunlar, gaspçılar. Duvar 'istila duvarı' olabilir, 'utanç duvarı' olabilir ya da 'apartheid duvarı' olabilir ama 'güvenlik duvarı' kesinlikle olamaz." dedi.

İsrail'in dünyanın farklı ülkelerinden toplanan insanların oluşturduğu yapay bir toplum olduğunu, bölgeyi kendilerine "vadedilmiş topraklar" olarak gördüğünü dile getiren Uçar, şöyle devam etti:

"Biz bugün Filistin'i konuşuyorsak, Filistin davasından ziyade İsrail sorunundan dolayı konuşuyoruz. Çünkü biz istesek de istemesek de o Arz-ı Mevud, 3 bin yıl önce Tanrı'nın kendilerine vadettiğine inandıkları toprakların bir kısmı da ülkemizi kapsıyor, Mısır'ı kapsıyor, Irak'ı kapsıyor, Suriye'yi, Suudi Arabistan'ı, İran'ın bir kısmını kapsıyor. Bu çerçeveden baktığımız zaman buralarda ciddi anlamda sürekli istikrarsızlık olması lazım. Buraların içlerinin karıştırılması gerekir ki Arz-ı Mevud gerçekleştirilmiş olsun. İsrail'e, 'Tamam bütün Filistinlileri oradan alalım. Filistin size ait olsun ama siz artık hiçbir şey yapmayın' desek İsrail bunu kabul ediyor mu? Hayır, etmiyor. Arz-ı Mevud'a ulaşmak istiyor. Dolayısıyla şu anda Filistinliler onlar için sadece ilk basamak. Daha sonra Lübnan'ı önemli oranda işgal etmeye başladılar."

İsrail'in gücünü İsrail ürünlerini satın alan insanlardan aldığını, ateist, sosyalist, Hristiyan, Müslüman gözetmeksizin herkese eziyet ettiklerini vurgulayan Uçar, "Aynı gemideyiz ve gemi hepimizin önünden su alıyor. Hepimizin önünde bir delik var ve o sürekli su alıyor. Biz birbirimizle uğraştıkça buralardan su gelmeye devam ediyor. Hangi inançtan olursak olalım, hangi ideolojiden olursak olalım, hangi meslekten olursak olalım bu hepimize zarar veren ciddi bir mesele. Bizim bununla uğraşmamız lazım." diye konuştu.

Toplantıda İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Erginli "Aksa Tufanı sonrası Garaudy'yi yeniden okumak", Pınar Ayşe Gidiş "Teknopolitika ve Filistin: Küresel dayanışmanın dijital yüzü", Türkçe öğretmeni Özlem Kantar İrap da "Filistin'de eğitim hakkı: İşgal, kesintiler ve insan hakkı ihlali" konularında sunum yaptı.

Sunumların ardından Uçar, Filistin Sözlüğü'nü Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek'e hediye etti.

Kaynak: AA
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