Çorum'da Hititlerin İzinde Yeni Bilgiler ve Perspektifler Sempozyumu - Son Dakika
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Çorum'da Hititlerin İzinde Yeni Bilgiler ve Perspektifler Sempozyumu

Çorum\'da Hititlerin İzinde Yeni Bilgiler ve Perspektifler Sempozyumu

Çorum'da düzenlenecek olan sempozyumda arkeolog ve filologlar, Hititlerin kalıntılarının yer aldığı bölgelerdeki kazı çalışmaları hakkında güncel bilgiler sunacak. Sempozyuma Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı da katılacak.

06.05.2024 15:51
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Çorum'da "Hititlerin İzinde Yeni Bilgiler ve Perspektifler Sempozyumu" düzenlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, Ankara Üniversitesi ve Hitit Üniversitesince ortaklaşa düzenlenecek sempozyumda arkeolog ve flologlar 28 bildiri sunacak.

8-9 Mayıs'ta, kentteki bir otelde yapılacak sempozyumda Hititlerin kalıntılarının yer aldığı Çorum'daki Hattuşa, Boğazkale, Alacahöyük'ün yanı sıra Kültepe, Kalehöyük, Eskiyapar, Büklükale, Ovaören, Uşaklı Höyük, Külhöyük, Oymaağaç Höyük, Aççana Höyük'te yürütülen kazı çalışmaları hakkında güncel bilgiler paylaşılacak.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı'nın da katılması beklenen sempozyumda yurt içi ve yurt dışından çok sayıda bilim insanı, oturumlarda Hititlerle ilgili bilgi ve tecrübelerini paylaşacak.

Saat 09.39'da açılış konuşmalarıyla başlayacak sempozyum, 2 gün boyunca oturumlarla devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorum'da Hititlerin İzinde Yeni Bilgiler ve Perspektifler Sempozyumu - Son Dakika

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