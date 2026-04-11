Çorum'da İki Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çorum'da İki Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

11.04.2026 22:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÇORUM'un Alaca ilçesinde, peş peşe meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kazalar, saat 19.30 sıralarında Çorum-Yozgat kara yolu İbrahim köyü yakınlarında meydana geldi. Murat E.'nin (44) kontrolünü yitirdiği 38 AJK 486 plakalı otomobil, yol kenarındaki kanala düştü. Ters dönen otomobildeki sürücü ile otomobilde bulunan Bülent B. (49) ve Mehmet B. (53) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlk kazanın yaklaşık 300 metre uzağında, İsmail Sak'ın (48) kontrolünü kaybettiği 19 TGG 019 plakalı cip de yoldan çıkarak takla attı. Kazada ağır yaralanan sürücü, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulans ile kaldırıldığı Alaca Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, her iki kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Haber-Kamera: Hasan ÇETİN/ ÇORUM,

Kaynak: DHA

Güvenlik, Trafik, Güncel, Alaca, Çorum, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
23:28
23:15
23:03
22:29
21:02
20:18
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 23:51:12. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.