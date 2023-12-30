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Çorum'da İşçi Kolunu Helezon Makinesine Kaptırdı - Son Dakika
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Çorum'da İşçi Kolunu Helezon Makinesine Kaptırdı

Çorum'da Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikanın pres bölümünde çalışan bir işçi, kolunu helezon makinesine kaptırdı. İşçinin durumu fark edilerek yardım istendi ve olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan işçi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İşçinin kolunda ağır hasar meydana geldiği için Ankara'daki bir hastaneye sevk edildi.

Çorum\'da İşçi Kolunu Helezon Makinesine Kaptırdı
30.12.2023 - 18:27,
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Çorum'da kolunu helezon makinesine kaptırması sonucu yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikanın pres bölümünde çalışan Hakkı C.K. (33), kolunu helezon makinesine kaptırdı.

Durumu fark eden işçiler 112'den yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kolu makineden kurtarılan işçi, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kolunda ağır hasar meydana gelen işçi, Ankara'daki bir hastaneye sevk edildi.

Kaynak: AA
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