Çorum'da İtfaiye Ekipleri Yavru Köpekleri Kurtardı

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Toprak altında kalan 2 yavru köpek 3 saat süren çalışma sonunda kurtarıldı

ÇORUM - Çorum Belediyesi İtfaiye ekipleri saatler süren çalışmanın ardından başarılı bir kurtarma operasyonuna imza attı. Ekipler 2 yavru köpeği toprak altından kurtarmayı başardı.

Yaydiğin Köyü civarından gelen bir ihbarı değerlendiren Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri 2 yavru köpeğin toprakta oluşan yarıktan düşerek mahsur kaldığını tespit etti. Yaklaşık 2 metre derinlikte olduğu belirlenen yavru köpekleri kurtarmak için kepçe yardımı istendi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı 3 saatlik titiz çalışmanın ardından yavru köpekler mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı. Ekipler kurtardıkları köpekleri Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürerek tedavilerini yaptırdı. Köpeklerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Çorum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından 2024 yılı içerisinde 213 hayvan kurtarma çalışması yapıldığını bildirildi.