Çorum'da İthal Besilik Hayvanlara Denetim Yapılıyor - Son Dakika
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Çorum'da İthal Besilik Hayvanlara Denetim Yapılıyor

Çorum'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ithal edilen besilik hayvanlar üzerinde rutin denetimler gerçekleştiriyor. Hayvanların sağlık durumları ve beslenme şartlarının takip edildiği belirtilirken, kırmızı et üretimini artırmak amacıyla ithal edilen hayvanların en az 4 ay beslenmesi gerektiği vurgulandı. Müdür Hayrullah Göktekin, gıda güvenliği ve hayvan sağlığının önemini ifade ederek, denetimlerin titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.

05.09.2024 16:47
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Çorum'da ithal edilen besilik hayvanlara yönelik rutin denetimlerin İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapıldığı bildirildi.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamaya göre, teknik ekiplerce yerinde yapılan denetimlerle, işletmelerde hayvanların sağlık durumları ve beslenme şartlarının yakından takip edildiği belirtildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, kırmızı et üretimini artırmak amacıyla ithal edilen hayvanların en az 4 ay süreyle beslenmesi gerektiğini vurguladı.

Hayvanların yeterli canlı ağırlığa ulaştıktan sonra kesimhanelere gönderilebildiğini aktaran Göktekin, kırmızı etin üretimden sofraya kadar tüm aşamalarda İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce denetlendiğini, halka sağlıklı ve güvenilir kırmızı et ulaştırıldığını ifade etti.

Göktekin, şunları kaydetti:

"İlimizde kırmızı et üretimini artırmak ve kaliteyi sürekli iyileştirmek adına denetimlerimiz büyük özenle devam etmektedir. Besilik hayvan ithalatı, hayvancılık sektörümüzün güçlenmesine ve halkımızın kaliteli et tüketimine önemli katkı sağlamaktadır. Müdürlüğümüz hem hayvan sağlığı hem de gıda güvenliği konusunda taviz vermeden çalışmalarını sürdürecektir. İthal edilen hayvanlar işletmelerde belirlenen standartlara uygun olarak beslenmekte, tüm süreç titizlikle takip edilmektedir. Bu sayede Çorum'da et üretiminin artırılması, tüketiciye sağlıklı ve güvenilir gıda sunulması hedeflenmektedir."

Kaynak: AA

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