Çorum'da Jandarma Dolandırıcılığı: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Çorum'da Jandarma Dolandırıcılığı: Şüpheli Tutuklandı

Çorum\'da Jandarma Dolandırıcılığı: Şüpheli Tutuklandı

Çorum'da telefonla kendisini jandarma olarak tanıtan H.K., Z.M'yi dolandırarak para, altın ve ziynet eşyalarını aldı. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliyi güvenlik kameraları sayesinde tespit ederek yakaladı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

27.06.2024 17:19
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Çorum'da telefonda kendisini jandarma olarak tanıttığı kişinin para, altın ve ziynet eşyalarını alan şüpheli tutuklandı.

Z.M'yi (76) telefonla arayarak kendisini jandarma personeli olarak tanıtan H.K. (34), bir suçtan ötürü eşinin tutuklandığını, ziynet eşyalarının eve gelecek görevliye teslim edilmesi gerektiğini söyledi.

Daha sonra Z.M'nin evine giden H.K, 80 gram altın, 2 küpe ve 2 bin 650 lirayı alarak ayrıldı.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Z.M'nin ihbarı üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından kimliğini belirlediği şüpheliyi Çorum Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yakaladı.

Üst aramasında 7 bin 260 lira ve 2 küpe bulunan şüpheli, polis merkezine götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli H.K, çıkarıldığı hakimlikce tutuklandı.

Öte yandan şüpheli H.K'nin Z.M'nin evine gidişi, aldığı altınları bir kuyumcuda bozdurması ve polis ekiplerince yakalandığı anlar, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: AA

Jandarma, Çorum, Dolandırıcılık, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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