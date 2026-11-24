Çorum'da kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü, 3 çocuk tahliye edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum'da bir kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla öldürüldü. Olay sırasında evde bulunan 3 çocuk ekiplerce tahliye edilirken, kendisini eve kilitleyen zanlının teslim olması için ikna çalışmaları sürüyor.
Çorum'da bir kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla öldürüldü.
Çamlık Caddesi'ndeki bir apartmanda silahla ateş edildiği ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Polis ekiplerince yapılan incelemede, Esin Özdemir'in boşanma aşamasındaki eşi Gökhan Özdemir tarafından silahla öldürüldüğü belirlendi.
Çiftin olay sırasında evde bulunan 3 çocuğu ekiplerce tahliye edildi.
Olayın ardından kendisini eve kilitleyen ve ekiplerin içeri girmesine izin vermeyen zanlının teslim olması için ikna çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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