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Çorum'da Kadınlara CNC Eğitimi

Çorum\'da Kadınlara CNC Eğitimi

Kadınlara CNC operatörlüğü eğitimi verilecek, imalat sanayisinde yer edinmeleri sağlanacak.

17.09.2024 22:18
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Çorum'da kadınlara CNC operatörlüğü eğitimi verilerek, kadınların imalat sanayisinde daha fazla yer edinmelerine olanak sağlanacak.

Çorum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) işbirliğinde "Çorum Sanayiinde Kadın Eli Projesi" hayata geçirildi.

Proje kapsamında Vali Zülkif Dağlı, Çorum TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal ve OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, işbirliği protokolüne imza attı.

Kurumların işbirliği sayesinde Çorum'da sanayiye kadın elinin değeceği belirtilen açıklamada, kadınların mesleki beceriler kazanarak iş dünyasında daha aktif rol almasının, kentin ekonomik kalkınmasına ivme kazandıracağı ifade edildi.

Protokol kapsamında bu ay içinde kadınlara yönelik CNC operatörlüğü eğitimi düzenleneceği bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"CNC operatörlüğü eğitimiyle hem Çorum sanayisinin nitelikli eleman ihtiyacı karşılanacak hem de kadınların kayıtlı istihdam oranının artırılması hedefleniyor. 2012 yılında Çorum'da yüzde 21 olan kayıtlı kadın istihdamı, 2023 yılında yüzde 37'ye yükselmiş durumda. Bu artış, Çorum'u Türkiye genelinde kadın istihdamında 37'nci sıradan 26'ncı sıraya taşıdı. 12'nci Kalkınma Planı doğrultusunda, 2028 yılına kadar kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 40'a, kadın istihdam oranının ise yüzde 36'ya ulaşması hedefleniyor. Bu hedef doğrultusunda, kadınların ihtiyaç duyulan alanlarda mesleki beceri kazanmaları ve iş gücüne daha fazla katılım sağlamaları kritik öneme sahip."

Kaynak: AA

Ekonomi, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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