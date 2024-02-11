Çorum'da Kamyon Park Halindeki Otomobillere Çarptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çorum'da Kamyon Park Halindeki Otomobillere Çarptı

Çorum\'da Kamyon Park Halindeki Otomobillere Çarptı

Çorum'da sokak arasında seyir halinde olan kamyon, park halindeki otomobillere çarpa çarpa ilerledi. 3 otomobilin hasar gördüğü olayda kamyon sürücüsü kazalara aldırış etmeden bölgeden uzaklaştı. On anlar kameraya yansıdı. Kamyon sürücüsünün kimliğini belirlemek ve yakalamak için polis çalışmalarını sürdürüyor.

11.02.2024 21:57  Güncelleme: 21:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÇORUM'da sokak arasında seyir halinde olan kamyon, park halindeki otomobillere çarpa çarpa ilerledi. 3 otomobilin hasar gördüğü olayda kamyon sürücüsü kazalara aldırış etmeden bölgeden uzaklaştı. On anlar kameraya yansıdı.

Olay, Buharaevler Mahallesi, Mahmatevler 16'ıncı Sokak'ta meydana geldi. Sokakta seyir halinde olan kamyon, park halindeki otomobillere çarpa çarpa ilerlemeye devam etti. Kamyon sürücüsünün araçlara çarptığı sırada yaptığı kazaları umursamadan yoluna devam etmesi dikkat çekti. Kamyon sürücüsünün sokakta bulunan 3 otomobile zarar vererek yoluna devam ettiği kaza anı güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Polis sürücünün kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Olaylar, Güvenlik, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da Kamyon Park Halindeki Otomobillere Çarptı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 02:08:59. #1.13#
SON DAKİKA: Çorum'da Kamyon Park Halindeki Otomobillere Çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement