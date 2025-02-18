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Çorum'da kar yağışı etkili oldu

ÇORUM - Çorum'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezinde etkili oldu.

Çorum'un yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezinde de etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün soğuk hava uyarısında bulunduğu kentte, kar yağışıyla birlikte şehir beyaza büründü. Üniversitesi öğrencisi Yiğit Tabaklı, Çorum'un sert ve rüzgarlı havasına dikkat çekerek, "3 yıldır Çorum'dayım, aslen Kastamonuluyum. Burada genellikle kar yağışını görmüyoruz, ancak Çorum'un coğrafyası ağaçsız olduğu için rüzgar çok sert esiyor. Kar yağışı, en azından bu sert havanın etkisini biraz olsun azaltabilir diye düşünüyorum" dedi.

"Buranın havası çok farklı"

Azerbaycan'dan Çorum'a üniversite eğitimi için gelen Sahip Asgarov ise kentin değişken havasına şaşırdığını belirtti. Asgarov, "Bilgisayar mühendisliği okuyorum. Sabah uyandım ve camdan baktığımda kar yağdığını gördüm. Soğuk havayı sevdiğim için hemen dışarı çıkıp dolaşmaya karar verdim. Azerbaycan ile kıyasladığımda buranın havası çok farklı. Dün güneş vardı, bugün kar yağıyor. İlk başta ailemden uzak kalacağım için yalnızlık çekerim diye düşünüyordum ama burada çok iyi arkadaşlar edindim. Hem okulumu hem de şehri seviyorum, düşündüğümden daha iyi bir ortam buldum" ifadelerini kullandı.