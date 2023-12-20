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Çorum'da Kargı tulum peyniri endüstriyel üretim için proje yürütülüyor - Son Dakika
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Çorum'da Kargı tulum peyniri endüstriyel üretim için proje yürütülüyor

Çorum'un Kargı ilçesinde geleneksel yöntemlerle hazırlanan Kargı tulum peyniri, endüstriyel ölçekte üretilebilmesi için proje yürütülüyor. Hitit Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü tarafından hazırlanan proje kapsamında, tulum peynirinin geleneksel yapısını bozmadan nasıl daha büyük çapta üretilebileceği araştırılıyor. Proje sonunda yerli destek starter kültür elde edilmesi hedefleniyor.

Çorum\'da Kargı tulum peyniri endüstriyel üretim için proje yürütülüyor
20.12.2023 - 12:39,
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Çorum'da geleneksel yöntemlerle yaklaşık 6 ayda hazırlanan Kargı tulum peynirinin, mevcut dokusu bozulmadan, endüstriyel ölçekte üretilmesini sağlamak amacıyla proje yürütülüyor.

Kargı ilçesinin 2 bin rakımlı yaylalarında otlayan hayvanların sütüyle hazırlanan tulum peyniri, bez çuvallara konularak serin bir yerde bekletiliyor.

Yaklaşık 6 ay süren işlemlerin ardından ideal kıvamına kavuşan peynir, tulumlara aktarılıp internet aracılığıyla Türkiye'nin dört bir yanından talep eden tüketicilere gönderiliyor.

Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Gamze Nur Müjdeci ile bölüm öğrencileri Şeyma Nur Yiğit ve Nilofar Molaei Balov, coğrafi işaret tescilli Kargı tulum peynirinin geleneksel yapısını bozmadan nasıl daha büyük çapta üretilebileceğini araştırmak amacıyla "Geleneksel Kargı Tulum Peynirinin Endojen Maya Florasının Belirlenmesi Projesi"ni hazırladı.

TÜBİTAK'tan destek almaya hak kazanan proje kapsamında Müjdeci ve öğrenciler, Kargı'da geleneksel yöntemlerle Kargı tulum peyniri üretimi yapan Mustafa Döğen'in işletmesini ziyaret ederek, üretim sürecini inceledi.

Öğrenciler ayrıca laboratuvar çalışmalarında kullanmak üzere üretim hattının farklı noktalarından peynir numuneleri aldı.

Müjdeci, AA muhabirine, Kargı tulum peynirinin yapılış şekli, tescili ve lezzetiyle kıymetli bir ürün olduğunu söyledi.

Proje ile Kargı tulum peynirini orijinalini bozmadan nasıl endüstriyel bir ürüne çevirebileceklerini araştıracaklarını belirten Müjdeci, "Buradan aldığımız numuneleri laboratuvar ortamında inceleyeceğiz ve Kargı tulum peynirindeki mayaları izole edip, bunların teknolojik özelliklerini belirleyeceğiz. Proje sonunda Kargı tulum peyniri için yerli destek starter (başlangıç) kültür elde etmeyi hedefliyoruz." dedi.

Kargı tulum peynirinin ilçede tamamen aslına uygun yöntemlerle üretildiğini dile getiren Müjdeci, "Mustafa Bey bu ürünler için özveriyle çalışıyor. Kendi vizyonunu da ortaya koymuş. Bununla ilgili gerekli patent başvurularında bulunmuş ancak butik bir işletmesi var. Biz aslında bunu biraz daha endüstriye nasıl uyarlarız kısmında akademik bir aracılık yapmak için geldik. Bu tarz ürünlerin hala üretiliyor olması bizim için çok kıymetli. Çünkü ülkemiz için de kıymetli değerler." diye konuştu.

Kaynak: AA
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Hitit Üniversitesi, Türkiye, Çorum, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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