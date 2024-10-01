Çorum\'da Kavga: 1 Bıçaklandı, 3 Yaralı

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Çorum'da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklandı, 3 kişi darp edildi

Alınan bilgiye göre S.B. ile eski sevgilisinin babası İ.Y. arasında Kale Mahallesi Ata Caddesi'nde tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda S.B. bıçakla, yanındaki arkadaşı Ö.B. silahın kabzasıyla, İ.Y. ve Y.Y. ise darbedilerek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı S.B. ve Ö.B, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine, İ.Y. ile Y.Y. ise kentte bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.