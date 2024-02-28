Çorum'da kavga sırasında havaya ateş eden kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Çorum'da kavga sırasında havaya ateş eden kişi gözaltına alındı

Çorum\'da kavga sırasında havaya ateş eden kişi gözaltına alındı

Çorum'un Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi'nde D.B. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce D.B, tabancayla havaya ateş etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, silah sesini duyarak D.B'yi gözaltına aldı.

28.02.2024 23:17  Güncelleme: 23:17
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??????? Çorum'da kavga sırasında havaya ateş eden kişi gözaltına alındı.

Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi'nde D.B. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine D.B, tabancayla havaya ateş etti.

Silah sesini duyarak olay yerine gelen polis ekipleri, D.B'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Bahçelievler Mahallesi, Çorum, Olay, Güvenlik, Gözaltı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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