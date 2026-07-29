Çorum'da Kavşak Projesi Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çorum'da Kavşak Projesi Başlıyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da Samsun-Ankara kara yolunda kavşak projesi için 10 gün içinde çalışmalar başlayacak.

Çorum'da Samsun- Ankara kara yolu üzerine bulunan İlim Yayma Cemiyeti Farklı Seviyeli Kavşağı Projesi için çalışmaların 10 gün içinde başlayacağı bildirildi.

Çorum Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentin ulaşım altyapısını güçlendirmesi hedeflenen proje kapsamında Samsun-Ankara kara yolunun Osmancık kavşağı ile İlim Yayma Cemiyeti kavşağı arasındaki bölümü ulaşıma geçici olarak kapatılacak.

Orta Karadeniz bölgesini İç Anadolu bölgesine bağlayan kara yolunun bu bölümünde araçlar için alternatif yol açılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, projenin tamamlanmasıyla şehir içi ulaşım ile çevre yolu trafiğinin birbirinden ayrılacağını bildirdi.

Çalışmalara 10 gün içinde başlanacağını belirten Aşgın, "Şehir içi trafik Buharaevler-Ulukavak bağlantısını alttan kullanacak, çevre yolu trafiği ise üstten akışını sürdürecek. Böylece hem trafik güvenliği artacak hem de ulaşım önemli ölçüde rahatlayacak. Çalışma süresince İlim Yayma Cemiyeti kavşağının bulunduğu bölüm geçici olarak trafiğe kapatılacak. Sürücüler, Osmancık üst geçidi çıkışından Pazartesi pazarı güzergahına yönlendirilecek." ifadelerini kullandı.

Aşgın, Pazartesi pazarının da yakalşık 6 ay süreyle Çatalhavuz 26. Sokak ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü istikametine yaklaşık 550 metrelik alana taşınacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Ulaşım, Güncel, Ankara, Samsun, Çorum, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da Kavşak Projesi Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kargo minibüsü çocuğu altına aldı, o anlar kamerada Kargo minibüsü çocuğu altına aldı, o anlar kamerada
Eskişehir’de elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı Eskişehir'de elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı
Yalova’da emlakçıda dehşet: İş yeri sahibini silahla öldürdü ardından intihar etti Yalova'da emlakçıda dehşet: İş yeri sahibini silahla öldürdü ardından intihar etti
Şırnak’ta otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı Şırnak'ta otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı
Visa, verimlilik için 2 bin 600 kişiyi işten çıkarıyor Visa, verimlilik için 2 bin 600 kişiyi işten çıkarıyor
Denizli Büyükşehir belediye başkanı, Yeni Parti’ye geçti Denizli Büyükşehir belediye başkanı, Yeni Parti'ye geçti

17:26
6‘lı masanın laneti Oturanın siyasi hayatı bitti
6‘lı masanın laneti! Oturanın siyasi hayatı bitti
17:07
Bomba iddia: Ahmet Davutoğlu siyaseti bırakıyor
Bomba iddia: Ahmet Davutoğlu siyaseti bırakıyor
16:26
8 yaşındaki çocuğu ölüme itti Kahreden anlar kamerada
8 yaşındaki çocuğu ölüme itti! Kahreden anlar kamerada
16:13
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı
16:03
Direksiyon sınavında usta öğreticiyi taciz eden okul müdürü tutuklandı
Direksiyon sınavında usta öğreticiyi taciz eden okul müdürü tutuklandı
15:48
Özgür Özel’in abdest görüntüsü büyük tartışma yarattı
Özgür Özel'in abdest görüntüsü büyük tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 18:14:20. #7.13#
SON DAKİKA: Çorum'da Kavşak Projesi Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.